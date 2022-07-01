Более 2 тыс. 500 домбристов по всей стране исполнили популярные казахские кюи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Молодежное крыло партии «AMANAT» в преддверии Национального дня домбры организовало республиканскую акцию «Dombyra party». Сегодня по всей стране свыше 2 тыс. 500 домбристов исполнили казахские кюи. В столице к акции присоединилось более 200 учеников Центра искусств «Алтын домбыра», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В столичной акции юные ученики Центра искусств «Алтын домбыра» исполнили такие произведения, как «Ерке сылкым», «Адай», «Балбырауын», «Әке толғауы». Также руководитель Центра искусств Ибрагим Ескендир совместно с молодыми домбристами исполнил а капелла композицию «Көк тудың желбірегені».

В ходе мероприятия организаторы также объявили о проведении масштабного конкурса «Қасиетті домбыра».

«Данная акция направлена на популяризацию среди населения древнейшего музыкального инструмента, являющегося частью нашей национальной культуры. Домбра – неотъемлемая составляющая культурного наследия казахов, которое должно быть передано последующим поколениям. Пользуясь этой площадкой мы объявляем о старте республиканского конкурса «Қасиетті домбыра», - отметил председатель молодежного крыла партии Нуржан Жетписбаев.

Конкурс будет проводиться среди подростков в возрасте от 10 до 15 лет и молодежи в возрасте от 16 до 35 лет. Он будем состоять из трех этапов – прием заявок, офлайн-прослушивание и финал. Заявки будут приниматься до 31 июля.

Фото Али Галым