22 Июля 2022 16:04

Более 2 тыс. 100 золотых слитков продано в июне – Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2 тыс. 194 мерных слитка общим весом 65,6 кг продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в июне 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка Республики Казахстан.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения (далее – Программа) была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 96 тыс. 739 золотых слитков общим весом 3,26 т.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26 % – 25 тыс. штук. Далее следуют 20-граммовые – 21тыс. 048 штук (22 %) и 5-граммовые – 19 тыс. 932 штуки (21 %), 100-граммовые – 19 тыс. 017 штук (19 %), 50-граммовые – 11 тыс. 742 штуки (12 %). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султане и Атырау.

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день». С начала действия Программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 14 тыс. 686 мерных слитков общей массой 360 кг, что составляет 15 % от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального банка.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в четырех крупных банках.

Фото из открытых источников