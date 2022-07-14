14 Июля 2022 16:23

Более 2 трлн тенге вложили в Абайскую область за последние семь лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сообщил о социально-экономическом развитии городов и районов, вошедших в новую область Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние семь лет в Абайский регион было вложено более 2 трлн тенге, или 53% от общего объема инвестиций по ВКО», - сообщил глава ВКО в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, за этот период были реализованы крупные проекты. Это вторая очередь крупнейшего Актогайского горно-обогатительного комбината мощностью 50 млн тонн медной руды в год, объемом инвестиций 760 млрд тенге. Также аким отметил бакырчикский горно-обогатительный комбинат производительностью 2 млн тонн золотосодержащей руды в год на 134 млрд тенге и маслоэкстракционный завод по производству растительных масел в Семее мощностью 300 тыс. тонн сырья на 8 млрд тенге.

«За семилетний период по региону Абай удалось увеличить объемы промышленного производства в пять раз с 184 млрд до 898 млрд тенге в 2021 году, сельского хозяйства - в 2,4 раза с 179 млрд до 428 млрд тенге. Доля валового регионального продукта области Абай в общем объеме ВКО составила 36% и достигла 1,9 трлн тенге, что в 2,3 раза больше уровня 2015 года, или на 1,1 трлн тенге», - пояснил Даниал Ахметов.

Всего в Абайский регион вложено 354 млрд тенге бюджетных инвестиций, заключил аким ВКО.