Более 2 трлн тенге составит объем инвестиций в сферы естественных монополий - МНЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем инвестиций до 2021 года в сфере естественных монополий составит более 2 трлн тенге. Об этом сообщили в Министерстве национальной экономики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Привлечение инвестиций способствует модернизации, улучшению инфраструктуры, тем самым повышение качества предоставляемых услуг. Согласно утвержденным инвестиционным программам ожидаемый объем инвестиций до 2021 года в сферы естественных монополий составляет 2,2 трлн тенге, из них в сферах ЖКХ - 854,9 млрд. тенге. В том числе, в электроэнергетике - 511,3 млрд тенге, в водоснабжении и водоотведении - 124 млрд тенге, в теплоснабжении - 219,6 млрд тенге», - сообщил председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асан Дарбаев на пресс-конференции в ведомстве.

За прошедшие три года фактически привлечено инвестиций на сумму 1,02 трлн тенге, в том числе в сферу ЖКХ – 684 млрд тенге. В целом, по данным МНЭ, ожидаемый объем инвестиций в сферы ЖКХ на 2020 год составляет порядка 98 млрд тенге.

«В рамках привлеченных инвестиций построено, модернизировано и реконструировано в сфере водоснабжения около 300 км сетей, в теплоснабжении – более 112 км сетей, в сфере электроэнергии – более 5 тысяч км сетей», - проинформировал Асан Дарбаев.

По его словам, это позволило снизить и уровень износа коммунальной инфраструктуры.

«Мы наблюдаем, что в 2016 году мы в целом оценивали износ в районе 66%. По итогам трех лет на сегодня износ снизился до 61%. Мы видим ежегодную динамику в районе 1,3% по снижению износа. По итогам завершения инвестиционных мероприятий планируется снижение износа в районе до 80%», - отметил глава Комитета.