Более 2 млрд тенге ущерба от интернет-мошенничества выявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По городу Нур-Султану зарегистрировано более 1100 фактов интернет-мошенничества по итогам четырех месяцев этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Такой вид преступления становится с каждым годом все ухищреннее и распространяется по всей территории страны и стран СНГ. Из 1161 мошенничества более половины - 700 являются преступлениями, совершенными путем интернет-мошенничества. Из них раскрыто около 60%, применяются новые технологии, способы борьбы с преступлением», - сказал начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Нур-Султана Дмитрий Демидов о время брифинга с журналистами.

По данным департамента полиции, количество потерпевших составило 1278 человек и 2 млрд 864 млн тенге ущерба.

«Этот вид преступления приобретает расширенный круг потребителей в связи с постоянным увеличением пользователей социальных сетей. Как известно, основным занятием при проведении досуга является использование интернет-сетей. При этом рекламные компании используют контент для продвижения товара и услуг. Этим же пользуются преступники и мошенники. В части освещения своей деятельности те же интернет-мошенники, организации, которые выдают себя за крупные успешные финансовые организации в последующем являются финансовыми пирамидами и приносят значительный ущерб», - отметил Д. Демидов.

Потерпевшими, по словам главы управления криминальной полиции, являются гражданами разной социальной категории, а именно пользователи социальных сетей.



