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    07:29, 26 Март 2023 | GMT +6

    Более 2 млрд тенге предусмотрено на выплату АСП и соцпакета в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На начало марта адресную социальную помощь получили уже свыше 3 тысяч костанайских семей на сумму более 300 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации заместителя руководителя управления координации занятости и социальных программ Костанайской области Максима Устинова, по итогам 2022 года более 4 тысячам семей оказана АСП на сумму порядка 1,8 млрд тенге.

    «В числе получателей АСП более одной тысячи многодетных семей или 7 тысяч человек, в них порядка 5 тысяч детей до 18 лет. На выплату адресной социальной помощи и на предоставление гарантированного социального пакета в 2023 году предусмотрено более 2 млрд тенге. На 1 марта 2023 года АСП назначена порядка 3 тысячам семей, в них более 12 тысяч человек на сумму более 300 млн тенге», - сообщил М.Устинов

    Вместе с тем, как напомнили в ведомстве, малообеспеченные семьи, имеющие детей от 1 года до 6 лет, обеспечиваются гарантированным социальным пакетом в виде продуктовых наборов и гигиенических средств.

    «В 2022 году по области среди получателей АСП более 5 тысяч детей в возрасте от 1 года до 6 лет получили порядка 47 тысяч гарантированных социальных пакетов. На 1 марта ежемесячная социальная выплата детям от 1 года до 6 лет назначена более 3 тысячам детей на сумму 36 млн тенге. Вместе с тем, по решению местных представительных органов отделами занятости и социальных программ акиматов городов и районов области семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказывается социальная помощь. За 2022 год данная социальная помощь оказана порядка 16 тысячам гражданам на сумму более 1 млрд тенге», - отметил М. Устинов.

    В этом году на оказание данного вида социальной помощи запланировано 1,3 млрд тенге. На начало марта данная помощь уже оказана порядка 6 тысяч гражданам на сумму 145 млн тенге.

    Теги:
    Костанайская область Социальная поддержка
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