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Более 2 млрд тенге потратят на ремонт школ в СКО
12 Июля 2022 21:14

Более 2 млрд тенге потратят на ремонт школ в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году капитальный ремонт проведут в 27 объектах образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования, на эти цели потратят более 2,4 млрд тенге. В том числе по программе «Ауыл - Ел бесігі» отремонтируют 20 объектов на 1,9 млрд тенге. Еще на ремонт семи школ выделили 484,7 млн тенге из областного бюджета.

«По всем объектам конкурсные процедуры завершены, договоры заключены. Уже ведется замена кровли, оконных и дверных блоков, системы отопления, электроснабжения, идут внутренние, наружные и электромонтажные работы», - сообщили в пресс-службе.

В конце июня родители детей, посещающих школу-комплекс ясли-сад в райцентре Булаево, пожаловались на состояние учебного заведения. В районном отделе образования заявили, что отремонтируют объект, как только им выделят на это деньги. В списке из 27 объектов этого учебного заведения нет.


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Автор:
Корреспондент

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