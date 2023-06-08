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Более 2 млрд тенге потратят на две тепломагистрали в Петропавловске

Автор:  
Олеся Жуковень
8 Июня 2023, 21:27
Более 2 млрд тенге потратят на две тепломагистрали в Петропавловске Фото: пресс-служба акимата Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске реализуют два крупных проекта по реконструкции тепломагистралей. На эти цели из республиканского бюджета выделили 2,4 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима города Адильбек Аубакиров сообщил, что реконструкция необходима для качественного обеспечения теплом жителей нескольких микрорайонов города.

Протяженность тепломагистрали №5 составляет 2,9 км, диаметр 300-400 мм. После реконструкции увеличится до 630 мм.

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«Больший диаметр позволит обеспечить подключение новых объектов теплоснабжения. В том числе нового корпуса Военной академии, поселков Борки, Солнечный и микрорайона Орман. Без этой тепломагистрали не сможем подключить новые объекты. Второй проект – тепломагистраль №15 по улицам Промышленная-Жукова. Диаметр увеличится с 800 до 1000 мм. Обеспечит дополнительным теплоснабжением северную часть города и развивающуюся субзону №№3,4 – это новая поликлиника и предприятия на территории специальной экономической зоны. Оба проекта двухгодичные», - прокомментировал заместитель акима города Адильбек Аубакиров.

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Всего по Петропавловску 284 км теплосетей. Из них 229 находятся на балансе ТОО «Петропавловские тепловые сети», 55 км - на балансе акимата города. Износ составляет около 68%.

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Северо-Казахстанская область   ЖКХ   Петропавловск  
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