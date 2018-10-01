Более 2 млрд тенге ежегодно пойдут на пропаганду ЗОЖ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более двух миллиардов тенге будут выделять ежегодно на пропаганду здорового образа жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях повышения уровня здоровья населения, в соответствие с поручением Главы государства, в мае текущего года утвержден план мер по управлению общественным здоровьем. Основные направления плана - это пропаганда здорового образа жизни с ежегодным бюджетом 2,3 миллиардов тенге и охват от 10 до 12 миллионов населения», - заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов, выступая на заседании Правительства, и докладывая о мерах повышения качества медицинской помощи населению в рамках госпрограммы развития здравоохранения «Денсаулық».

По его словам, в рамках пропаганды освещаются такие положения, как сокращение потребления сахара, соли, табака, алкоголя, ограничение рекламы сахаросодержащих напитков, ориентированной на детей.

«Другими мерами по управлению общественным здоровьем намечено повышение эффективности проведения профилактических осмотров населения с охватом до 11,5 миллионов человек, охват вакцинацией не менее 95% населения и программы профилактики суицидов среди несовершеннолетних», - заключил он.