Более 2 млрд тенге было выделено в этом году на ремонт школ в ВКО
«На капитальный ремонт 7 объектов выделено 0,7 млрд тенге, на текущий ремонт 70 объектов - 1,4 млрд тенге, - сообщила Иннеса Чернышева в ходе пресс-конференции в РСК ВКО. - Капитальные ремонты в 3 школах (Каратогайская СШ Курчумского района, Жамбылская СШ Катон-Карагайского района, СШ имени А.Байтурсынова Тарбагатайского района) будут завершены до начала учебного года».
Кроме того, в июле текущего года выделено более 225 млн тенге на капитальный ремонт областной специализированной школы-лицея для детей, одаренных в области математики, физики, информатики, школы-интерната №1 г. Алтай и Бозанбайской средней школы в Уланском районе.
В 39 организациях образования идет текущий ремонт отопительной системы. Работы завершатся до начала отопительного сезона.
Также напомним, что в этом году по области запланировано строительство 11 школ на 4200 мест, из них 7 школ - на сумму 24,1 млрд тенге в рамках Национального проекта «Комфортная школа». 3 школы на 1500 мест возведут в г. Усть-Каменогорске, школу на 600 мест - в г. Риддере, школу на 300 мест - в г. Шемонаихе, и 2 школы на 600 мест - в с. Опытное поле и п. Белоусовка Глубоковского района. Их введут в эксплуатацию уже в следующем году.
Кроме того, за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования продолжается строительство школы на 600 мест в мкр. «Нурлы жол» г. Усть-Каменогорск (ввод - декабрь 2023г.) и на 300 мест в г. Зайсане (ввод - сентябрь 2024г.). Общая стоимость строительства 4,9 млрд тенге. В 2022 году освоено 2,5 млрд тенге, в текущем году предусмотрено 2,4 млрд тенге.
«За счет средств местного бюджета, ведется строительство 2 школ общей стоимостью 2,5 млрд тенге. Одна из них - на 100 мест в с. Шенгельды, Тарбагатайского района (ввод- октябрь 2023г.), а вторая школа - на 200 мест в п. Новая Бухтарма (ввод - июль 2024г.)», - добавила руководитель управления образования ВКО.
Отметим, в 2023-2024 учебном году в области будут функционировать 343 общеобразовательные школы с прогнозным контингентом 98 107 школьников.
В первый класс идут 9 654 маленьких восточноказахстанца.