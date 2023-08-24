Более 2 млрд тенге было выделено в этом году на ремонт школ в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Чуть больше недели осталось до начала нового учебного года. Пока дети отдыхали, в школах шли ремонтные работы. Так, по словам руководителя управления образования ВКО Иннесы Чернышевой, на ремонт 77 объектов образования региона было выделено 2,1 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Восточно-Казахстанской области.

«На капитальный ремонт 7 объектов выделено 0,7 млрд тенге, на текущий ремонт 70 объектов - 1,4 млрд тенге, - сообщила Иннеса Чернышева в ходе пресс-конференции в РСК ВКО. - Капитальные ремонты в 3 школах (Каратогайская СШ Курчумского района, Жамбылская СШ Катон-Карагайского района, СШ имени А.Байтурсынова Тарбагатайского района) будут завершены до начала учебного года».

Кроме того, в июле текущего года выделено более 225 млн тенге на капитальный ремонт областной специализированной школы-лицея для детей, одаренных в области математики, физики, информатики, школы-интерната №1 г. Алтай и Бозанбайской средней школы в Уланском районе.

В 39 организациях образования идет текущий ремонт отопительной системы. Работы завершатся до начала отопительного сезона.

Также напомним, что в этом году по области запланировано строительство 11 школ на 4200 мест, из них 7 школ - на сумму 24,1 млрд тенге в рамках Национального проекта «Комфортная школа». 3 школы на 1500 мест возведут в г. Усть-Каменогорске, школу на 600 мест - в г. Риддере, школу на 300 мест - в г. Шемонаихе, и 2 школы на 600 мест - в с. Опытное поле и п. Белоусовка Глубоковского района. Их введут в эксплуатацию уже в следующем году.

Кроме того, за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования продолжается строительство школы на 600 мест в мкр. «Нурлы жол» г. Усть-Каменогорск (ввод - декабрь 2023г.) и на 300 мест в г. Зайсане (ввод - сентябрь 2024г.). Общая стоимость строительства 4,9 млрд тенге. В 2022 году освоено 2,5 млрд тенге, в текущем году предусмотрено 2,4 млрд тенге.

«За счет средств местного бюджета, ведется строительство 2 школ общей стоимостью 2,5 млрд тенге. Одна из них - на 100 мест в с. Шенгельды, Тарбагатайского района (ввод- октябрь 2023г.), а вторая школа - на 200 мест в п. Новая Бухтарма (ввод - июль 2024г.)», - добавила руководитель управления образования ВКО.

Отметим, в 2023-2024 учебном году в области будут функционировать 343 общеобразовательные школы с прогнозным контингентом 98 107 школьников.

В первый класс идут 9 654 маленьких восточноказахстанца.