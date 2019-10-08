Более $2 млрд инвестиций намерен привлечь акимат Алматы в различные проекты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На портале электронного правительства опубликован проект региональной программы развития предпринимательства «ALMATY BUSINESS – 2025», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как говорится в документе, в целях эффективной реализации Национальной инвестиционной стратегии по привлечению инвестиций, проведена перезагрузка деятельности СПК «Алматы» с созданием полноформатного инвестиционного блока Almaty Invest.

Almaty Invest в рамках СПК будет выступать основным драйвером привлечения инвестиций, реализации якорных проектов, создания благоприятных условий для развития крупных и средних инвестиционных проектов на территории города. Основная задача Almaty Invest состоит в обеспечении системного подхода в вопросах привлечения инвестиций, с упором на крупные якорные проекты, полного сопровождения «от идеи до воплощения» с предоставлением всех услуг в одном центре по принципу «Одного окна», а также создания условий для комфортного ведения бизнеса инвесторами.

В течение 3 лет запланировано привлечение инвестиций в более чем 50 инвестиционных проектов в сфере транспорта и логистики, промышленности, туризма, недвижимости, инфраструктуры, строительства, торговли, образования и здравоохранения на сумму более 2 млрд долларов.

Отдельным приоритетным направлением будет реализация проектов в социальной сфере по схеме ГЧП. В рамках ГЧП планируется реализация более 15 проектов в течение 5 лет на сумму не менее 500 млн долларов.