Более 2 млн тенге штрафа заплатила энергетическая компания в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - ТОО «Кокшетау Энерго» оштрафовано на сумму более 2 млн тенге за нарушение требования о предоставлении равных условий доступа потребителям регулируемых услуг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.
«По результатам проведенной внеплановой проверки Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Акмолинской области установлено нарушение в деятельности ТОО «Кокшетау Энерго» в части соблюдения требования о предоставлении равных условий доступа потребителям регулируемых услуг», - говорится в сообщении.
За нарушение статьи 26 Закона «О естественных монополиях» ТОО «Кокшетау Энерго» привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» с наложением штрафа, который оплачен субъектом в сокращенном порядке в размере 2 450 400 тенге.
- Казахстан получит доступ к крупным внешним рынкам — МТИ
- М. Мамытканов: Применение навигационных пломб позволит обеспечить законный оборот товаров в ЕАЭС
- Какие последствия могут нести события в Украине для экономики Казахстана – мнение эксперта
- Оптимальным видится диалоговый путь решения проблемы - эксперт о ситуации в Украине
- Какие депозиты допускаются к Программе защиты тенговых вкладов – Нацбанк РК
- Проблемные вопросы СПК «Астана» озвучили депутаты
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана