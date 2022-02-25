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Более 2 млн тенге штрафа заплатила энергетическая компания в Кокшетау

25 Февраля 2022 20:05
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Более 2 млн тенге штрафа заплатила энергетическая компания в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - ТОО «Кокшетау Энерго» оштрафовано на сумму более 2 млн тенге за нарушение требования о предоставлении равных условий доступа потребителям регулируемых услуг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

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«По результатам проведенной внеплановой проверки Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Акмолинской области установлено нарушение в деятельности ТОО «Кокшетау Энерго» в части соблюдения требования о предоставлении равных условий доступа потребителям регулируемых услуг», - говорится в сообщении.

За нарушение статьи 26 Закона «О естественных монополиях» ТОО «Кокшетау Энерго» привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» с наложением штрафа, который оплачен субъектом в сокращенном порядке в размере 2 450 400 тенге.


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#Акмолинская область   #ЖКХ   #Экономика  
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