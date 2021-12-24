+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 2 млн саженцев высажено на территории лесного фонда Актюбинской области

24 Декабря 2021 23:00
Поделиться:
Более 2 млн саженцев высажено на территории лесного фонда Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области планируют увеличить количество деревьев в лесном фонде. Об этом рассказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Ануарбек Бермагамбетов в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Поликлиника на 350 посещений в сутки построена в рамках ГЧП в Актобе
Процессы урбанизации в Актюбинской области разъяснил Ондасын Уразалин Технику для лесных хозяйств приобрели в СКО Глава государства принял министра экологии, геологии и природных ресурсов

По словам А.Бермагамбетова, согласно комплексного плана, утвержденного в 2020 году, было запланировано посадка леса на территории государственного лесного фонда.

« На сегодняшний день проведена посадка более 2 млн деревьев на площади более 1000 гектаров. На следующий год планируем посадку более 15 млн деревьев на территории 7333 гектаров. Выживаемость саженцев составила более 60 процентов», - сказал А.Бермагамбетов.

В регионе была увеличена площадь питомников для выращивания саженцев. «Воспроизводством и охраной лесов занимаются 7 государственных лесных учреждений, в которых есть питомники, там выращивают деревья, которые высаживаются впоследствии на территории лесного фонда», - рассказывает руководитель управления.

В декабре 2020 года и в текущем году из бюджета, по словам А.Бермагамбетова, было выделено более 900 млн тенге на оснащение материально-технической базы лесхозов.

Также руководитель управления рассказал о работе по решению проблем обмеления актюбинских рек. По его словам основная проблема в отсутствии необходимых осадков и отсутствие паводка.

«Мы провели исследование рек Уил и Каулжир по вопросу их обмеления. Согласно заключения планируются мероприятия по решению проблемы заиливания рек, зарастания дамб, которых надо привести в норму и взять в коммунальную собственность. Выявлено 12 бесхозных дамб, их мы переведем в коммунальную собственность», - говорит он.

Также проводится работа по капитальному ремонту дамб, гидротехнических сооружений.


Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Экология  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
Поликлиника на 350 посещений в сутки построена в рамках ГЧП в Актобе
Процессы урбанизации в Актюбинской области разъяснил Ондасын Уразалин
Технику для лесных хозяйств приобрели в СКО
Глава государства принял министра экологии, геологии и природных ресурсов
Популярное
1 Новые правила приема на работу педагогов вводят в Казахстане
2 460 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
3 Коронавирус в Казахстане: три региона - в «желтой» зоне
4 Открытие крупной развязки в Алматы: в схему движения вновь внесли изменения
5 Об ухудшениях погодных условий предупредили водителей в Нур-Султане
6 Почему срок использования пенсионных излишков сократили до 20 дней в Казахстане
Читайте также
Как будут решать проблемы очередников на жилье в Актюбинской области
Права предпринимателей на три млрд тенге защитили в Актюбинской области
Новые правила приема на работу педагогов вводят в Казахстане
460 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Коронавирус в Казахстане: три региона - в «желтой» зоне
Открытие крупной развязки в Алматы: в схему движения вновь внесли изменения
Об ухудшениях погодных условий предупредили водителей в Нур-Султане
Почему срок использования пенсионных излишков сократили до 20 дней в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив