Более 2 млн саженцев высажено на территории лесного фонда Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области планируют увеличить количество деревьев в лесном фонде. Об этом рассказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Ануарбек Бермагамбетов в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам А.Бермагамбетова, согласно комплексного плана, утвержденного в 2020 году, было запланировано посадка леса на территории государственного лесного фонда.

« На сегодняшний день проведена посадка более 2 млн деревьев на площади более 1000 гектаров. На следующий год планируем посадку более 15 млн деревьев на территории 7333 гектаров. Выживаемость саженцев составила более 60 процентов», - сказал А.Бермагамбетов.

В регионе была увеличена площадь питомников для выращивания саженцев. «Воспроизводством и охраной лесов занимаются 7 государственных лесных учреждений, в которых есть питомники, там выращивают деревья, которые высаживаются впоследствии на территории лесного фонда», - рассказывает руководитель управления.

В декабре 2020 года и в текущем году из бюджета, по словам А.Бермагамбетова, было выделено более 900 млн тенге на оснащение материально-технической базы лесхозов.

Также руководитель управления рассказал о работе по решению проблем обмеления актюбинских рек. По его словам основная проблема в отсутствии необходимых осадков и отсутствие паводка.

«Мы провели исследование рек Уил и Каулжир по вопросу их обмеления. Согласно заключения планируются мероприятия по решению проблемы заиливания рек, зарастания дамб, которых надо привести в норму и взять в коммунальную собственность. Выявлено 12 бесхозных дамб, их мы переведем в коммунальную собственность», - говорит он.

Также проводится работа по капитальному ремонту дамб, гидротехнических сооружений.