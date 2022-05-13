13 Мая 2022 22:11

Более 2 млн казахстанских школьников отдохнут в летних лагерях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Год детей увеличится охват школьников летним отдыхом. Также в этом году значительно увеличилось и количество оздоровительных лагерей и площадок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

«Во время летних каникул в детских оздоровительных лагерях отдохнут 2,3 млн казахстанских учащихся. Это почти на полмиллиона больше, чем в прошлом году, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В целом по республике будут работать более 11 тыс. (в 2021 году - 9 507) пришкольных, загородных, палаточных, спортивных, юрточных лагерей».

В первую очередь, летним оздоровительным отдыхом будут охвачены дети из социально уязвимых категорий. Это дети-сироты, дети из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, дети с особыми потребностями и другие.

«Сеть детских оздоровительных лагерей расширили за счет открытия лагерей при санаториях, туристических базах, национальных парках, высших учебных заведениях и восстановления бездействующих лагерей. Проводится работа по развитию сети загородных лагерей. В этом году будут сданы в эксплуатацию три лагеря в Кызылординской области и один лагерь в Акмолинской области. Важно обеспечить комфортные и безопасные условия для летнего отдыха детей. Сейчас в готовящихся к открытию лагерях проводятся конкурсные процедуры, проверяется их соответствие санитарным нормам», – сообщил председатель Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки РК Есенгазы Имангалиев.

Для максимального информирования детей и родителей в этом году запущены интерактивная карта детских оздоровительных лагерей bala-demalys.kz, сайт и мобильное приложение (на платформах Android и IOS). С помощью электронной карты любой желающий в режиме реального времени может просмотреть доступность (программу, цену, расположение) того или иного лагеря.