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    05:21, 25 Февраль 2024 | GMT +6

    Более 2 млн иностранных туристов посетили Турцию в январе

    Более 2 млн иностранных туристов посетили Турцию в январе
    Фото: Анадолу

    Турцию в январе этого года принял 2 047 027 иностранных туристов, на 2,05 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу

    По информации пресс-службы Министерства культуры и туризма Турции, в 2023 году страну в целом посетили 56,7 млн туристов, прибыль страны за это время составила 54,3 млрд долларов.

    Расходы на человека в сутки составили 99 долларов.

    Теги:
    Туризм Турция Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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