Более 2 млн иностранных туристов посетили Турцию в январе

Турцию в январе этого года принял 2 047 027 иностранных туристов, на 2,05 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

По информации пресс-службы Министерства культуры и туризма Турции, в 2023 году страну в целом посетили 56,7 млн туристов, прибыль страны за это время составила 54,3 млрд долларов.

Расходы на человека в сутки составили 99 долларов.