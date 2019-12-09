Более 2 млн человек оказана соцпомощь в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 2,1 млн человек получили социальную помощь от государства, 53% из которых это многодетные семьи. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, выступая на правительственном часе в Мажилисе по вопросам эффективности реализации госполитики по адресной социальной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подготовка к реформированию АСП началась на третьем этапе в рамках сотрудничества с Всемирным банком. Так, в период с 2014 по 2017 годы в стране был реализован пилотный проект «Өрлеу», в результате внедрены система социальных контрактов для получателей, условность получения помощи, а также практика сопровождения малообеспеченных семей. На эти цели из бюджета было направлено 14,8 млрд тенге. Продолжая реформу адресной соцпомощи, в 2018 году мы впервые изменили критерий, устанавливаемый к уровню дохода для определения права на назначение АСП, подняв его с 40 до 50 % от прожиточного минимума (далее – ПМ). В результате количество получателей АСП увеличилось в 20 раз в сравнении с 2017 годом», – сказал Биржан Нурымбетов.

Министр также добавил, что в этом году для реализации поручения Главы государства, данного на XVIII съезде партии «Hұp Отан», механизм назначения адресной соцпомощи был изменен. С 1 апреля текущего года пороговый уровень для назначения АСП увеличен с 50% до 70% ПМ, каждому ребенку из малообеспеченной семьи размер АСП был установлен в сумме 20 789 тенге, или 70% ПМ. Кроме того, был продлен срок оказания безусловной денежной помощи с 3 до 6 месяцев, обусловленной денежной помощи с 6 до 12 месяцев.

«В результате на начало ноября текущего года порядка 456,5 тыс. семей, или около 2,1 млн человек получили реальную поддержку от государства, в том числе 53% – это многодетные семьи. Это в 7,7 раза превышает аналогичные показатели по получателям в 1 квартале текущего года. В 1,8 раза увеличился и средний размер назначенной АСП. Впервые в бюджете на выплату АСП было предусмотрено 245 млрд тенге», – констатировал Биржан Нурымбетов.