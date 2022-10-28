Более 2 млн автомобилей экспортировано из КНР за три квартала

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Общий объем экспорта произведенных в Китае автомобилей с января по сентябрь 2022 года превысил 2,2 млн единиц, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За первые девять месяцев этого года экспорт легковых автомобилей составил 2,26 млн единиц с ростом на 51,6% в годовом выражении. Согласно отраслевым данным, в пятерку крупнейших экспортеров вошли такие автоконцерны, как SAIC Group, Cherry, Chang’an, Dongfeng и Tesla.

Наблюдается рост экспорта произведенных в Китае автомобилей на новых источниках энергии (New energy vehicle, NEV). За три квартала 2022 года экспортировано за рубеж около 656 тысяч NEV-автомобилей (+93%).

В 2021 году объем экспорта автомобилей, произведенных в Китае, впервые превысил отметку в 2 млн единиц.

Как ранее сообщалось, по прогнозам Китайской ассоциации автомобильной промышленности, по итогам 2022 года, ожидается, что экспорт автомобилей из Китая превысит 2,4 млн единиц.

Ранее сообщалось, что китайские автобренды намерены открыть заводы в Казахстане.





Фото: insurance.com











