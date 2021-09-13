Более 2 миллионов человек прошли перепись в онлайн режиме
По итогам 12 дней лидирует Алматинская область. 204 805 жителей региона получили уведомления о прохождении. В городе Алматы зарегистрировано 194 697 человек. Замыкает тройку лидеров Кызылординская область. Здесь на вопросы переписи населения ответили 173847 человек.
Наименьшее количество по данному показателю зарегистрировано в Мангыстауской и Атырауской областях. В этих регионах перепись прошли 46191 и 35542 человек соответственно.
Если считать по доле охваченного онлайн переписью населения конкретного региона, то лидирует Кызылординская область. Здесь зафиксирован охват 21,1% (по состоянию на 1 августа в регионе проживают 823052 человек). На втором месте Павлодарский регион. Здесь данный показатель достиг 17% (по состоянию на 1 августа в регионе проживают 749754 человек).
Бюро национальной статистики благодарит граждан за проявленную активность и призывает людей пройти перепись в режиме онлайн. Сайт sanaq.gov.kz доступен 24 часа в сутки до 15 октября. Те, кто не прошел онлайн, будут опрошены интервьюерами в период с 1 по 30 октября. По всем вопросам можно обратиться в call-центр 1446, который функционирует круглосуточно. Звонок бесплатный. В Казахстане каждый важен!