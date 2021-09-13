Более 2 миллионов человек прошли перепись в онлайн режиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 9:00 часов 13 сентября онлайн перепись прошли 2 041 876 респондентов. Из них на самом сайте sanaq.gov.kz на вопросы ответили 1756002 человека, авторизовавшись на портале Еgov – 203672, еще 82 202 респондента ответили на вопросы переписи, используя приложение Aitu, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

По итогам 12 дней лидирует Алматинская область. 204 805 жителей региона получили уведомления о прохождении. В городе Алматы зарегистрировано 194 697 человек. Замыкает тройку лидеров Кызылординская область. Здесь на вопросы переписи населения ответили 173847 человек.

Наименьшее количество по данному показателю зарегистрировано в Мангыстауской и Атырауской областях. В этих регионах перепись прошли 46191 и 35542 человек соответственно.

Если считать по доле охваченного онлайн переписью населения конкретного региона, то лидирует Кызылординская область. Здесь зафиксирован охват 21,1% (по состоянию на 1 августа в регионе проживают 823052 человек). На втором месте Павлодарский регион. Здесь данный показатель достиг 17% (по состоянию на 1 августа в регионе проживают 749754 человек).

Бюро национальной статистики благодарит граждан за проявленную активность и призывает людей пройти перепись в режиме онлайн. Сайт sanaq.gov.kz доступен 24 часа в сутки до 15 октября. Те, кто не прошел онлайн, будут опрошены интервьюерами в период с 1 по 30 октября. По всем вопросам можно обратиться в call-центр 1446, который функционирует круглосуточно. Звонок бесплатный. В Казахстане каждый важен!