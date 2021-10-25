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    14:44, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 2 миллионов алматинцев прошли перепись населения

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Свыше 2 миллионов жителей Алматы приняли участие в переписи населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировали в пресс-службе Бюро национальной статистики, численность населения Алматы на сегодня составляет 2 005 496 человек.

    «Из всего числа населения Алматы на сегодня перепись населения прошли 2 млн 86 тысяч 769 человек. На 24 октября текущего года в режиме онлайн перепись прошли 626 605 человек, на 25 октября 1 462 935 алматинцев эту процедуру прошли офлайн», - прокомментировали в ведомстве на запрос агентства.

    Самый густонаселенный район Алматы - Бостандыкский, его население 361 609 человек. Меньше всего жителей в новом Наурызбайском районе - 159 115 человек.

    Ранее сообщалось, что функцию прохождения переписи в онлайн-режиме возобновят в Казахстане.

    Заполнить анкеты, как и прежде, можно на специализированном сайте sanaq.gov.kz, авторизовавшись через портал E-Gov и через мобильное приложение Aitu. Функция будет доступна до конца переписи населения.

    Кроме того, с 1 октября интервьюеры начали подомовой обход. Тем, кто прошел перепись в онлайн-режиме, необходимо показать уведомление о прохождении переписи интервьюерам, повторного опроса не будет.

    Теги:
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