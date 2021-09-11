Более 2 килограммов наркотиков изъяли полицейские у жителя Сатпаева

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ – Полицеские Сатпаева обнаружили у местного жителя наркотические вещества. Позже, обыскав его квартиру, стражи порядка нашли и другой наркотик. В общей сложности у мужчины изъяли более 2 килограммов запрещенных веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

7 сентября в ходе республиканского ОПМ «Қарасора-2021» на одной из улиц Сатпаева сотрудники отделения по противодействию наркопреступности УП Жезказгана задержали 29-летнего мужчину.

Во время осмотра в спортивной сумке полицейские обнаружили гашиш. Также в квартире задержанного с применением служебно-розыскной собаки найдена марихуана. Общее количество наркотического зелья, находившееся у подозреваемого, составило более 2 кг. Как он пояснил, наркотики держал для собственного употребления.

«Ранее задержанный в поле зрения правоохранительных органов не попадал и вел вполне благопристойный образ жизни, имел работу. Возбуждено уголовное дело по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта». Ведется расследование», - сообщили в ДП Карагандинской области.