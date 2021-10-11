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    11:26, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 2,9 тысячи преступлений совершено в Казахстане за неделю

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О криминогенной обстановке в стране рассказал официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 2951 преступление, 1955 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по «горячим следам» 12 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 2 разбоя, 34 грабежа, 441 кража чужого имущества», - проинформировал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

    Как сообщал официальный представитель МВД неделю назад, в Казахстане было совершено в Казахстане совершено 2 877 преступлений, 1 847 из них раскрыли в течение суток. Полицейскими было раскрыто по «горячим следам» 7 убийств, 2 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 2 разбоя, 35 грабежей, 412 краж чужого имущества.

    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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