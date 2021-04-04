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    14:38, 04 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 2,9 тысячи человек находятся в стационарах Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в стационарах получают лечение от коронавируса более 2,9 тысячи человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время стационарное лечение получают 2 916 больных, но это цифра меняется ежечасно. Задействовано у нас 5 460 коек из них занято 54%, в том числе развернуто 450 реанимационных коек, они на сегодняшний день заняты на 37%. Сейчас в реанимации находятся 175 больных, остальные больные средней тяжести и больные с тяжелой степенью коронавируса», - сказал на брифинге о ходе вакцинации против COVID-19 в Алматы и готовности к приему массовой поставки доз вакцин от Министерства здравоохранения руководитель управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев.

    Также он отметил, что в стационарах первого уровня 15% свободных коек, на втором уровне 60% свободно и на третьем уровне заполняемость 15-20%.

    Город обеспечен лекарствами и СИЗами на 2-2,5 месяца.

    Напомним, Бакытжан Сагинтаев проверил готовность инфраструктуры для приема и хранения массовой поставки вакцин против COVID-19. Ранее Бакытжан Сагинтаев ознакомился с организацией работы прививочных кабинетов в ГКБ №5 и поликлиниках №5, 15, 17, 29.

    Сообщалось, что Алматы на протяжении трех месяцев будут выделять 250 тысяч доз вакцины. В апреле будет развернуто 250 пунктов вакцинации. Также стало известно, в каких ТРЦ будут вакцинировать алматинцев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Акимат Общество Алматы
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