Более 2,9 тысячи человек находятся в стационарах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в стационарах получают лечение от коронавируса более 2,9 тысячи человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время стационарное лечение получают 2 916 больных, но это цифра меняется ежечасно. Задействовано у нас 5 460 коек из них занято 54%, в том числе развернуто 450 реанимационных коек, они на сегодняшний день заняты на 37%. Сейчас в реанимации находятся 175 больных, остальные больные средней тяжести и больные с тяжелой степенью коронавируса», - сказал на брифинге о ходе вакцинации против COVID-19 в Алматы и готовности к приему массовой поставки доз вакцин от Министерства здравоохранения руководитель управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев.

Также он отметил, что в стационарах первого уровня 15% свободных коек, на втором уровне 60% свободно и на третьем уровне заполняемость 15-20%.

Город обеспечен лекарствами и СИЗами на 2-2,5 месяца.

Напомним, Бакытжан Сагинтаев проверил готовность инфраструктуры для приема и хранения массовой поставки вакцин против COVID-19. Ранее Бакытжан Сагинтаев ознакомился с организацией работы прививочных кабинетов в ГКБ №5 и поликлиниках №5, 15, 17, 29.

Сообщалось, что Алматы на протяжении трех месяцев будут выделять 250 тысяч доз вакцины. В апреле будет развернуто 250 пунктов вакцинации. Также стало известно, в каких ТРЦ будут вакцинировать алматинцев.