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Более 2 800 золотых слитков продано в октябре в Казахстане

17 Ноября 2021 12:35
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Более 2 800 золотых слитков продано в октябре в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2 814 мерных слитков общим весом 88,6 кг продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в октябре 2021 года передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Банка Казахстана.

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Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения (далее – Программа) была запущена Национальным Банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 68 230 золотых слитков общим весом 2,5 т.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 28% – 19 090 штук. Далее следуют 100-граммовые – 15 204 штуки (22%) и 20-граммовые – 13 282 штуки (20%), 5-граммовые – 11 651 штука (17%), 50-граммовые – 9 003 штуки (13%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан и Атырау.

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».

С начала действия Программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 10 126 мерных слитков общей массой 247 кг, что составляет 15% от общего объема реализованных мерных слитков. Практически все принятые банками на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению повторно без обратной сдачи в филиалы Национального Банка.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

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#Нацбанк Казахстана   #Общество  
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