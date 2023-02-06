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Более 2,8 тысячи преступлений совершено в Казахстане за неделю

6 Февраля 2023, 11:31
Более 2,8 тысячи преступлений совершено в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек сообщила о совершенных за неделю преступлениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 2817 преступлений. Из них 1696 раскрыто в течение суток. Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли 10 убийств, 5 случаев умышленных причинений вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, 25 грабежей и 417 краж имущества», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

Напомним, неделей ранее было совершено 2734 преступления, 1673 из них раскрыто в течение суток. Полицейские по горячим следам раскрыли 14 убийств, 5 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, 37 грабежей и 362 кражи чужого имущества.


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