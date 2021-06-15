Более 2,8 тысяч предприятий РК внедрили стандарты по безопасности и охраны труда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О стандартах по безопасности и охраны труда рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Серик Шапкенов, в 2020-2021 годах государственными инспекторами труда выявлено более 11 тысяч нарушений, из них 34% приходится на сферу безопасности и охраны труда, а именно: необеспечение безопасных условий труда и непроведение обучения и инструктажа работников по безопасности труда.

«Работодателям выданы более 4,3 тысяч предписаний и наложено свыше 1,6 тысяч штрафов на сумму 278 млн тенге. В целях рассмотрения ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, в правоохранительные органы направлено более 1,4 тысяч материалов, по которым возбуждено 193 уголовных дела. В настоящее время в целях совершенствования инструментов государственного контроля проводится работа по автоматизации источников информации и рисков для усиления профилактического контроля», - сказал Серик Шапкенов на заседании Правительства.

Он также добавил, что в целях внедрения современной системы управления профессиональными рисками более 2,8 тысяч предприятий страны внедрили стандарты по безопасности и охраны труда.

Кроме того, на предприятиях республики созданы и действуют 15 тысяч производственных советов, в задачи которых входит организация проверок условий труда на рабочих местах с участием более 17 тысяч технических инспекторов по охране труда. 216 предприятий страны внедрили концепцию нулевого травматизма «Vision Zero», разработанную Международной ассоциацией социального обеспечения.

Ранее сообщалось, что 564 человека пострадали в Казахстане в результате несчастных случаев на производстве в этом году.