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    11:44, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 2,8 тысяч предприятий РК внедрили стандарты по безопасности и охраны труда

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О стандартах по безопасности и охраны труда рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал Серик Шапкенов, в 2020-2021 годах государственными инспекторами труда выявлено более 11 тысяч нарушений, из них 34% приходится на сферу безопасности и охраны труда, а именно: необеспечение безопасных условий труда и непроведение обучения и инструктажа работников по безопасности труда.

    «Работодателям выданы более 4,3 тысяч предписаний и наложено свыше 1,6 тысяч штрафов на сумму 278 млн тенге. В целях рассмотрения ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, в правоохранительные органы направлено более 1,4 тысяч материалов, по которым возбуждено 193 уголовных дела. В настоящее время в целях совершенствования инструментов государственного контроля проводится работа по автоматизации источников информации и рисков для усиления профилактического контроля», - сказал Серик Шапкенов на заседании Правительства.

    Он также добавил, что в целях внедрения современной системы управления профессиональными рисками более 2,8 тысяч предприятий страны внедрили стандарты по безопасности и охраны труда.

    Кроме того, на предприятиях республики созданы и действуют 15 тысяч производственных советов, в задачи которых входит организация проверок условий труда на рабочих местах с участием более 17 тысяч технических инспекторов по охране труда. 216 предприятий страны внедрили концепцию нулевого травматизма «Vision Zero», разработанную Международной ассоциацией социального обеспечения.

    Ранее сообщалось, что 564 человека пострадали в Казахстане в результате несчастных случаев на производстве в этом году.


    Теги:
    Правительство Минтруда РК Правительство РК Безопасность
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