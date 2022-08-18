18 Августа 2022 15:21

Более 2 700 золотых слитков продано в июле в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В июле 2022 года банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами продано 2 712 мерных слитков общим весом 97,4 кг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продан 99 451 золотой слиток общим весом 3,36 т.

«Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 25 589 штук. Далее следуют 20-граммовые – 21 484 штуки (22%) и 5-граммовые – 20 735 штук (21%), 100-граммовые – 19 708 штук (19%), 50-граммовые – 11 935 штук (12%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан и Атырау», - сообщает Нацбанк.

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день». С начала действия Программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 15 279 мерных слитков общей массой 379 кг, что составляет 15% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального банка.

«Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку», - отмечают в Национальном банке.

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