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Более 2,7 тысячи преступлений совершено в Казахстане за неделю

27 Февраля 2023, 12:06
Более 2,7 тысячи преступлений совершено в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел РК проинформировали о криминогенной обстановке в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 2775 преступлений, 1681 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 8 убийств, 3 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть», - сказала представитель МВД Шугыла Турлыбек в ходе еженедельного брифинга.

Вместе с тем, за неделю полицейские раскрыли три разбоя, 44 грабежа и 378 краж чужого имущества.

Неделей ранее было совершено 2 893 преступления, 1 825 из них полицейские раскрыли в течение суток.


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