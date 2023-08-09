Более 2 600 несоответствующих дизайн-коду вывесок демонтировали в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице продолжаются работы по приведению общего облика города в соответствие с дизайн-кодом, утвержденным в 2019 году. В районах проводятся соответствующие разъяснения среди предпринимателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.



С начала года в пяти районах Астаны демонтировали более 2 600 рекламных вывесок и баннеров, которые не соответствовали дизайн-коду города. Районные акиматы организуют мероприятия по разъяснению и демонтажу незаконной и несоответствующей рекламы, в том числе баннеров, вывесок и рекламы на колесах. С предпринимателями проводят беседы, выдают уведомления о приведении вывесок в соответствие с дизайн-кодом.

За неделю в результате работы сотрудников акимата было удалено около тысячи баннеров и вывесок, которые не соответствовали дизайн-коду.

В апреле на совещании по вопросам развития Астаны Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение усилить контроль за соблюдением требований к размещению уличной рекламы.