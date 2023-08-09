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Более 2 600 несоответствующих дизайн-коду вывесок демонтировали в столице

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Августа 2023, 22:39
Более 2 600 несоответствующих дизайн-коду вывесок демонтировали в столице Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице продолжаются работы по приведению общего облика города в соответствие с дизайн-кодом, утвержденным в 2019 году. В районах проводятся соответствующие разъяснения среди предпринимателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

С начала года в пяти районах Астаны демонтировали более 2 600 рекламных вывесок и баннеров, которые не соответствовали дизайн-коду города. Районные акиматы организуют мероприятия по разъяснению и демонтажу незаконной и несоответствующей рекламы, в том числе баннеров, вывесок и рекламы на колесах. С предпринимателями проводят беседы, выдают уведомления о приведении вывесок в соответствие с дизайн-кодом.

За неделю в результате работы сотрудников акимата было удалено около тысячи баннеров и вывесок, которые не соответствовали дизайн-коду.

В апреле на совещании по вопросам развития Астаны Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение усилить контроль за соблюдением требований к размещению уличной рекламы.

Коммунальное государственное учреждение «Астана-Жарнама» разработало концепцию размещения вывесок на фасадах зданий или сооружений.


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