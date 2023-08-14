Более 2,6 тысячи детей нуждаются в подвозе к школам в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году за школьные парты сядут 75 248 учащихся. Из них 7 247 – придут в первый класс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления образования Назира Жашибекова, для 2 621 из 297 населенных пунктов ребенка организуют подвоз к школам. При этом тысяча из них будут проживать в пришкольных интернатах и домой приезжать на выходные.

«Имеются 143 единицы автотранспорта. Летом мы приобрели 29 школьных микроавтобусов. Буквально перед новым учебным годом вручим ключи районным отделам образования. Началась республиканская акция «Дорога в школу». Главная цель ее – оказание материальной поддержки школьникам из социально-уязвимых слоев населения и предотвращение неявки детей в школу по социальным причинам. По более девяти тысяч детей проживают в семьях с низким уровнем дохода. На реализацию фонда всеобуча в бюджете на 2023-й год предусмотрено 1,3 млрд тенге», - сообщил Н.Жашибеков.

Деньги родителям детей из социально уязвимых слоев населения будут перечислять на карту, и они сами должны купить все необходимое к школе. На одного ребенка – 40,5 тыс. тенге.

В этом году учащиеся младших классов - около 39 тыс. человек – в школах будут питаться бесплатно.

На учебники и художественную литературу в этом году выделили более 700 млн тенге.

Между тем в школах региона продолжается ремонт. По данным департамента по обеспечению качества в сфере образования, не во всех учебных заведениях успеют завершить его до начала учебного года. Более того, в нескольких школах региона нет спортзалов, столовых, многие не имеют кабинетов физики, химии и биологии.

В этом году по области будут работать 457 школ. В том числе с казахским языком обучения – 107, со смешанным – 102, с русским – 248.