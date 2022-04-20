Более 2,6 тыс. переселенцев ожидают в Северо-Казахстанской области в этом году

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начиная с 2017 года, по государственной программе «Еңбек» в Северо-Казахстанскую область прибыли более 9 тыс. человек из трудоизбыточных регионов страны. Закрепились в регионе 94% переселенцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На общественном совете области обсудили реализацию мероприятий по добровольному переселению граждан из регионов РК и кандасов из других стран.

По информации заместителя руководителя управления координации занятости и социальных программ Рината Ельжасова, 225 населенных пунктов региона приняли 2 700 семей из Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

«В среднем семья состоит из четырех человек, из которых - двое детей. Средний возраст - 35 лет. Высшее образование имеют 30% трудоспособных граждан и 38% - среднее специальное. Среди прибывших - 3 784 человека трудоспособного возраста. Мерами занятости заняты 3 074, или 81%. В том числе 626 человек занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью. В сельхозотрасли трудоустроили 404 человека, в сфере образования - 356, в здравоохранения -176, в других сферах - 1 512. Лицам, желающим заниматься ведением огородничества, предоставляются участки для выращивания сельхозкультур и овощей. Отмечу, что около 60% прибывших не имели опыта работы, зачастую были заняты на низкоквалифицированных рабочих местах. У 62% имелась просрочка по кредитам, из-за чего были заблокированы банковские счета, что осложняло выплату субсидий», - сообщил Р. Ельжасов.

Он добавил, что всем прибывшим выплатили субсидии на переезд, возместили расходы на аренду жилья на общую сумму 1,9 млрд тенге. Для переселенцев в селах построили более 1,2 тыс. домов. На общественном совете обсудили качество этого жилья.

«За эти годы выбыли из области 224 семьи, или 556 человек. Причины были разные. И семейные обстоятельства, и состояние здоровья. Кто-то на начальном этапе сразу решал, до включения в квоту, оставаться или нет», - добавил Р. Ельжасов.

С 2016 года в области прибыли 436 семей кандасов с общей численностью 850 человек. Большая часть из КНР, Узбекистана, России и Монголии. Несколько семей переехали из Ирана, Афганистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и Украины. В органы занятости обратились 229 семей. Их включили в квоту, выплатили субсидии на переезд и на возмещение расходов по аренде или выкупу жилья.

«В этом году мероприятия по переселению граждан продолжатся в рамках Национального проекта «Сильные регионы - драйвер развития страны». Министерством труда и социальной защиты населения утверждена квота на 2 685 человек, в том числе 2 556 - из трудоизбыточных регионов и 129 кандасов. Акимом области утверждена дорожная карта по привлечению переселенцев и кандасов, их социальной адаптации и интеграции, разработаны критерии оценки населенных пунктов для приема переселенцев и обеспечения их жильем и памятка для переселяющихся граждан», - заключил Р. Ельжасов.