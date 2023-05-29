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Более 2,6 млрд тенге дополнительно выплачено семьям-получателям АСП

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Мая 2023, 05:55
Более 2,6 млрд тенге дополнительно выплачено семьям-получателям АСП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 мая т.г. семьям, получающим адресную социальную помощь, дополнительно выплачено свыше 2,6 млрд тенге. Это стало возможным благодаря переводу гарантированного соцпакета с натурального вида в монетизированный формат помощи в виде дополнительной выплаты детям в возрасте от 1 года до 6 лет включительно. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Как сообщалось ранее, с 2020 года детям дошкольного возраста из семей, получающих АСП, дополнительно выдавались продуктово-бытовые наборы в натуральном виде. Они были хорошей поддержкой для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и доказали свою значимость во время пандемии.

За период предоставления гарантированного социального пакета поступали предложения от семей, получающих наборы, о переводе данного вида помощи в денежный формат, т.е. предоставления возможности приобретения продуктов, исходя из потребностей самого ребенка.

С 1 января 2023 года ГСП предоставляется в виде дополнительной ежемесячной выплаты в размере 1,5 МРП на каждого ребенка в возрасте от 1 года до 6 лет включительно (2023 год – 5 175 тенге). Это одна из мер по усилению адресности социальной поддержки семей с детьми, предусмотренных в Социальном кодексе РК.

На 1 мая т.г. дополнительная выплата назначена 150,8 тыс. детей из 80,8 тыс. семей на сумму более 2,6 млрд тенге.

Минтруда РК   Общество   АСП  
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