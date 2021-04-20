Более 2,6 млн казахстанцев планируют охватить медпомощью за счет передвижных медкомплексов
По словам Алексея Цоя, в 2021 году передвижными медицинскими комплексами в более чем 2 тысячах отдаленных сельских населенных пунктов планируется охватить медпомощью более 2,6 млн жителей.
«В целях повышения доступности вакцинации для сельского населения вакцинация также организовывается и с использованием передвижных медицинских комплексов», - заключил глава Минздрава.
Ранее А. Цой доложил об эпидемиологической ситуации за неделю в стране, отметив ее улучшение.
«С конца марта этого года отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации, когда недельная заболеваемость выросла на 46% в сравнении с предыдущей неделей. Однако на текущей неделе в сравнении с предыдущей неделей отмечается тенденция снижения темпа роста недельной заболеваемости с 46% с конца марта до 6% за прошедшую неделю. Прирост летальных случаев за последнюю неделю по отношению к предыдущей неделе снизился с 22% до 8%. На сегодня всеми регионами приняты усиленные санитарно-эпидемиологические меры», - отметил глава Минздрава.