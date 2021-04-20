Более 2,6 млн казахстанцев планируют охватить медпомощью за счет передвижных медкомплексов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2021 году более 2,6 млн казахстанцев планируется охватить медпомощью за счет передвижных медицинских комплексов. Об этом сообщил на заседании Правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Алексея Цоя, в 2021 году передвижными медицинскими комплексами в более чем 2 тысячах отдаленных сельских населенных пунктов планируется охватить медпомощью более 2,6 млн жителей.

«В целях повышения доступности вакцинации для сельского населения вакцинация также организовывается и с использованием передвижных медицинских комплексов», - заключил глава Минздрава.

Ранее А. Цой доложил об эпидемиологической ситуации за неделю в стране, отметив ее улучшение.

«С конца марта этого года отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации, когда недельная заболеваемость выросла на 46% в сравнении с предыдущей неделей. Однако на текущей неделе в сравнении с предыдущей неделей отмечается тенденция снижения темпа роста недельной заболеваемости с 46% с конца марта до 6% за прошедшую неделю. Прирост летальных случаев за последнюю неделю по отношению к предыдущей неделе снизился с 22% до 8%. На сегодня всеми регионами приняты усиленные санитарно-эпидемиологические меры», - отметил глава Минздрава.



