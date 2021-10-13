Более 2,5 тысячи человек вакцинировались в Алматы за сутки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 12 октября зарегистрировано 269 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 254 случаев с симптомами и 15 без симптомов.

«Выписаны всего 163, поступили 124 человека. Итого в инфекционных стационарах (3 179 коек) находятся 1 394 человека (54 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 142. На ИВЛ – 28, на неинвазивной ИВЛ – 73, High flow занято – 32 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 3 049 пациента, с симптомами – 2 913, с легкой и средней степенью, без симптомов – 136.

За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом 1764 человека, вторым компонентом – 2672 человека.

На 12 октября вакцинированы первым компонентом 971 860 человек, вторым компонентом - 891 040 человек.

Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 119 523 человека.