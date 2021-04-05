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    11:52, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 2,5 тысяч костанайских полицейских получат вакцину от коронавируса

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области продолжается вакцинация медработников, учителей и полицейских. Среди полицейских вакцину от КВИ получили почти 800 сотрудников органов внутренних дел, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал руководитель медицинского отдела департамента полиции Костанайской области Кайрат Нуртазенов, планируется вакцинировать 2511 сотрудников ведомства.

    «Начата вакцинация среди сотрудников органов внутренних дел. Разработан график совместно с областным управлением здравоохранения по прохождению вакцинации. Всего вакцинации подлежит 2511 сотрудников. На сегодня привило 784 сотрудника»,- сообщил он.

    Своим опытом после полученной вакцины поделился сотрудник по противодействию наркопреступности ДП области Лев Квасенко.

    «В начале марта прошёл первый этап вакцинации. Вторую получил в конце марта. Первые симптомы были, была небольшая температура, боли в мышцах и суставах. И это нормально, потому что нужно понимать, что это прививка и реакция организма будет», - отметил он.

    Прививка, по словам сотрудника департамента полиции, сделана осознанно.

    «Ведь нужно понимать, что живешь в обществе не один, что у тебя есть дети, ты ходишь в магазин и пользуешься общественным транспортом, встречаешься со многими людьми. Поэтому прививка - это необходимость»,- заключил Лев Квасенко .



    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Костанайская область Правоохранительные органы
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