Более 2,5 тысяч костанайских полицейских получат вакцину от коронавируса

«Начата вакцинация среди сотрудников органов внутренних дел. Разработан график совместно с областным управлением здравоохранения по прохождению вакцинации. Всего вакцинации подлежит 2511 сотрудников. На сегодня привило 784 сотрудника»,- сообщил он.

Своим опытом после полученной вакцины поделился сотрудник по противодействию наркопреступности ДП области Лев Квасенко.

«В начале марта прошёл первый этап вакцинации. Вторую получил в конце марта. Первые симптомы были, была небольшая температура, боли в мышцах и суставах. И это нормально, потому что нужно понимать, что это прививка и реакция организма будет», - отметил он.

Прививка, по словам сотрудника департамента полиции, сделана осознанно.

«Ведь нужно понимать, что живешь в обществе не один, что у тебя есть дети, ты ходишь в магазин и пользуешься общественным транспортом, встречаешься со многими людьми. Поэтому прививка - это необходимость»,- заключил Лев Квасенко .