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    09:32, 15 Май 2021 | GMT +6

    Более 2,5 тысяч казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 2505 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК.⠀

    Всего в стране подтверждено 355 645 случаев, из них:

    в городе Нур-Султан – 440,

    в городе Алматы – 585,
    в городе Шымкенте – 102,

    в Акмолинской области – 147,

    в Актюбинской области - 90,

    в Алматинской области – 202,

    в Атырауской области – 80,

    в ВКО – 94,

    в Жамбылской области – 32,

    в ЗКО – 106,

    в Карагандинской области – 355

    в Костанайской области – 28,

    в Кызылординской области – 41,

    в Мангистауской области – 40,

    в Павлодарской области –98,

    в СКО – 24,

    в Туркестанской области – 41.

    За прошедшие сутки также выздоровели 2669 жителей.


    Теги:
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