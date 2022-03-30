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    22:27, 29 Март 2022 | GMT +6

    Более 2,5 тысяч единиц спецтехники и рабочих чистят снег в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице в последние дни выпало большое количество осадков. Коммунальные службы города продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме в несколько смен. Снегоочистительные работы ведутся бесперебойно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    За прошедшую ночь с 28 на 29 марта из города вывезено 9,5 тысяч кубометров снега. Коммунальщики совершили на снежные полигоны более 700 рейсов.

    Сегодня в уборке снега задействовано более 800 единиц спецтехники и более 1700 дорожных рабочих.

    Всего с начала зимнего периода – с 5 октября 2021 года – из столицы вывезли свыше 4,4 млн кубометров снега, что равно объему 333 236 грузовиков.

    Отметим, коммунальные службы города работают в усиленном круглосуточном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.

    В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.


    Теги:
    Астана Акимат Общество ЖКХ
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