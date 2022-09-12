Более 2,5 тыс. осужденных в РК носят электронные браслеты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника управления по руководству службы пробации МВД РК Берик Бакулин сообщил о ходе внедрения электронных средств слежения за осужденными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день на учете службы пробации состоят более 28 тыс. осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Из них более 300 (326) человек осуждены по статьям против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В целях контроля за лицами, состоящими на учете, приняты меры по внедрению электронных средств слежения», - сказал Берик Бакулин во время брифинга в МВД.

Он пояснил, что электронные браслеты применяются в отношении осужденных к ограничению свободы и условно, которые являются нарушителями порядка отбывания наказания.

При этом, в первую очередь в отношении лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, на весь их период отбывания наказания.

«В настоящее время электронные средства слежения, или так называемые электронные браслеты, применены в отношении более 2 500 лиц, что составляет 9% от всего количества осужденных. Как показывает зарубежный опыт, система удаленного контроля за осужденными дает свои результаты. Применение электронного браслета дает возможность подучетному лицу воспользоваться шансом не попасть в места лишения свободы», - отметил представитель МВД.

По его словам, за 7 месяцев использования браслетов территориальными службами пробации выявлено порядка 90 нарушений, в отношении которых 30 материалов были направлены в судебные органы для замены вида наказания лишением свободы, из них 6 осужденных уже отбывают свое наказание в местах лишения свободы.

«К примеру, на осужденного за совершение преступления против половой неприкосновенности «К» был надет браслет, в этот период зафиксирован факт отсутствия осужденного по месту жительства путем получения уведомления на платформу ЭСС. По прибытии инспектора на место нахождения подучетного лица, установлено и зафиксировано нарушение условий отбывания наказания, после чего в отношении осужденного подготовлены и направлены материалы в суд на замену ограничения свободы лишением свободы», - добавил спикер.





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