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Более 2,5 млн доз вакцины использовано в Узбекистане с начала прививочной кампании

Автор:  
Мадибек Джанибеков
11 Июня 2021, 14:10
Более 2,5 млн доз вакцины использовано в Узбекистане с начала прививочной кампании

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С начала прививочной кампании в Узбекистане использовано более 2,5 миллиона доз вакцины от COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения Республики Узбекистан.

По данным ведомства, на сегодня в стране использовано 2 529 608 доз вакцины. При этом первую дозу получили 1 551 822 человека, вторым и третьим (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами) компонентами вакцины соответственно привились 945 654 и 32 132 узбекистанца.

Среди регионов страны по-прежнему лидирует Ферганская область, там прививку сделали 303 344 человека. Следом в рейтинге расположились Наманганская область с 296 296 привитыми, Андижанская область – 295 752 и Самаркандская область – 1234 985 вакцинированных. Замыкает пятерку лидеров столица республики, где вакцинировано 205 885 человек.

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется тремя препаратами: европейская вакцина AstraZeneca, китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001 и российская «Спутник-V». Охват населения вакцинацией расширяется постепенно: в апреле - в крупных городах, в мае - в районных центрах и малых городах, а в июне продолжается в сельской местности. Всего в стране за первые три месяца планируется привить более 4 миллионов человек.


Узбекистан   Коронавирус в мире   Вакцинация  
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