Более 2,5 млн человек получили первый компонент вакцины от КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всего в Казахстане привилось первым компонентом вакцины от КВИ 2 506 157 человек, вторым компонентом – 1 384 029 граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 14 июня I компонентом провакцинировано в Казахстане 2 506 157 человек, II компонентом - 1 384 029 человек.

В Нур-Султане количество людей получивших прививку от КВИ первым компонентом достигло 175 269 человек, вторым компонентом -120 106 человек.

В Алматы первым компонентом вакцины провакцинировались 346 015 человек, вторым – 233 246 человек.

Всего в Казахстане привилось первым компонентом вакцины от КВИ 2 506 157 человек, вторым компонентом – 1 384 029.

Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.