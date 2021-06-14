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    09:31, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 2,5 млн человек получили первый компонент вакцины от КВИ в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всего в Казахстане привилось первым компонентом вакцины от КВИ 2 506 157 человек, вторым компонентом – 1 384 029 граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    На 14 июня I компонентом провакцинировано в Казахстане 2 506 157 человек, II компонентом - 1 384 029 человек.

    В Нур-Султане количество людей получивших прививку от КВИ первым компонентом достигло 175 269 человек, вторым компонентом -120 106 человек.

    В Алматы первым компонентом вакцины провакцинировались 346 015 человек, вторым – 233 246 человек.

    Всего в Казахстане привилось первым компонентом вакцины от КВИ 2 506 157 человек, вторым компонентом – 1 384 029.

    Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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