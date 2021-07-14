Более 2,5 млн человек полностью провакцинировались от КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Сообщается, что 13 июля в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 4 601 830 человек, второй компонент получили 2 541 853 человек.

Минздрав РК публикует также данные о вакцинации в разрезе регионов: