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    09:12, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Более 2,5 млн человек полностью провакцинировались от КВИ в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Сообщается, что 13 июля в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 4 601 830 человек, второй компонент получили 2 541 853 человек.

    Минздрав РК публикует также данные о вакцинации в разрезе регионов:


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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