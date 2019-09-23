+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 5 °С
Алматы: 16 °С
USD 386.70 EUR 427.15
RUB 6.06 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 2,5 км сетей установили браконьеры на озере Копа в Кокшетау

23 Сентября 2019 03:00
Поделиться:
Более 2,5 км сетей установили браконьеры на озере Копа в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 2,5 км сетей было установлено на озере Копа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

По информации ведомства, 16 сентября на озере Копа в Кокшетау специализированной природоохранной прокуратурой Акмолинской области совместно с сотрудниками управления полиции областного центра выявлено 27 незаконно установленных рыболовных сетей общей длиной более 2,5 км.

«Незаконный улов выпущен в естественную среду, рыболовные сети уничтожены. Органами полиции устанавливаются виновные», - добавили в ведомстве.
Кроме того, по инициативе специализированной природоохранной прокуратуры Акмолинской области уполномоченными органами проводятся другие мероприятия по выявлению фактов браконьерства. «С начала года сотрудниками полиции и специалистами Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира за нарушение Правил охоты к административной ответственности привлечено 220 человек, а за нарушение правил рыболовства – 420», - добавили в пресс-службе прокуратуры региона.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Экология, Генпрокуратура,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив