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21.09.2019 19:31
Более 2,5 км сетей установили браконьеры на озере Копа в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 2,5 км сетей было установлено на озере Копа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.
По информации ведомства, 16 сентября на озере Копа в Кокшетау специализированной природоохранной прокуратурой Акмолинской области совместно с сотрудниками управления полиции областного центра выявлено 27 незаконно установленных рыболовных сетей общей длиной более 2,5 км.
«Незаконный улов выпущен в естественную среду, рыболовные сети уничтожены. Органами полиции устанавливаются виновные», - добавили в ведомстве.
Кроме того, по инициативе специализированной природоохранной прокуратуры Акмолинской области уполномоченными органами проводятся другие мероприятия по выявлению фактов браконьерства. «С начала года сотрудниками полиции и специалистами Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира за нарушение Правил охоты к административной ответственности привлечено 220 человек, а за нарушение правил рыболовства – 420», - добавили в пресс-службе прокуратуры региона.
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