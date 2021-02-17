Более 2 400 золотых слитков приобрели казахстанцы в январе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 414 мерных слитков общим весом 111,5 кг приобрели казахстанцы у банков второго уровня и отдельных небанковских обменных пунктов по итогам января 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

«Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала действия программы продано 44 993 золотых слитка общим весом 1,68 т. Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. С момента запуска Программы наибольшей популярностью пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 11 654 штук. Далее следуют 100-граммовые – 10 572 штуки (23%) и 20-граммовые – 10 123 штуки (22%), 5-граммовые – 7 177 штук (16%), 50-граммовые – 5 467 штук (12%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан и Атырау», - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Как отмечается, золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».

«С начала действия Ппрограммы на обратный выкуп принято 133 мерных слитка общей массой 3,5 кг. Это связано с тем, что золотые слитки являются долгосрочным инструментом инвестирования и накопления сбережений. Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает слитки от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества слитка. Поэтому рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку. В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийский Банк, Jýsan Bank, Банк ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах», - дополнили в Нацбанке.