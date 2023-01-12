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Более 2 340 казахстанцев лечатся от коронавируса и ковидной пневмонии

12 Января 2023, 08:25
Более 2 340 казахстанцев лечатся от коронавируса и ковидной пневмонии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 12 января лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 2 343 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 2 198 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 145 пациентов с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 231 пациент, на амбулаторном уровне – 2 112 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 138 человек, еще 5 человек заболели ковидной пневмонией. Один человек скончался от КВИ.


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