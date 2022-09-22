22 Сентября 2022, 11:33

Более 2 300 золотых слитков продано в августе в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в августе 2022 года продано 2 395 мерных слитков общим весом 68,6 кг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 101 846 золотых слитков общим весом 3,4 т.

«Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 26 078 штук. Далее следуют 20-граммовые – 21 823 штуки (21%) и 5-граммовые – 21 732 штуки (21%), 100-граммовые – 20 177 штук (20%), 50-граммовые – 12 036 штук (12%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Астана и Атырау», - говорится в сообщении.

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день». С начала действия Программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 15 897 мерных слитков общей массой 395 кг, что составляет 15,6% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального банка.

Как проинформировали в Нацбанке, каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

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