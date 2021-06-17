Более 2,3 млн тенге вернет потребителям «Павлодарэнергосбыт»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - ДКРЕМ Павлодарской области обязал ТОО «Павлодарэнергосбыт» вернуть потребителям более 2,3 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

На основании обращения ТОО «Казахстанско-Германская Академия» и письма ГУ «Отдел жилищной инспекции города Павлодара» департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области проведена внеплановая проверка деятельности ТОО «Павлодарэнергосбыт» на предмет соблюдения требований статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», а также соблюдения норм Типового договора на предоставление регулируемых услуг.

В ходе проверки деятельности ТОО «Павлодарэнергосбыт» департаментом установлены факты нарушения требований подпункта 2) пункта 17 и подпункта 6) пункта 20 Типового договора на оказание услуг по снабжению тепловой энергией, а именно предоставление потребителям некачественной тепловой энергии.

В этой связи, согласно предписанию ДКРЕМ по Павлодарской области, ТОО «Павлодарэнергосбыт», по всем выявленным фактам отклонения температуры от заданного температурного графика, выполнит перерасчет стоимости услуг теплоснабжения за период поставки некачественной услуги потребителям города Павлодара в сторону уменьшения в размере:

по бытовым потребителям в количестве 663,0564 Гкал на сумму 1 422 713,13 тенге;

по небытовым потребителям в количестве 156,8748 Гкал на сумму 949 869,82 тенге.