Более 2,3 млн казахстанцев получили выплату по потере дохода в период карантина
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 09.00 часов 25 августа принято более 2 млн 592 тыс. уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социально страхования (ГФСС) на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Размер выплаты равен минимальной заработной плате – 42 500 тенге. Выплату получили 2 млн 380,2 тыс. казахстанцев, из них 2 млн 372 тыс. человек получили доплату в размере 0,5 МЗП – 21 250 тыс. тенге в связи с продлением карантина в августе. Работа в данном направлении продолжается.
Заявления на выплату из ГФСС принимаются через несколько каналов. Из более чем 2 млн 592 тыс. заявлений:
- 834,5 тыс. человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате;
- 681,3 тыс. человек подали заявление через портал Egov.kz и telegram-боты;
- 411,3 тыс. человек – через портал 42500.enbek.kz;
- 664,9 тыс. человек – через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня;
- 0,5 тыс. человек – через штабы.
В разрезе категорий граждан:
- 834,5 тыс. заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате);
- 265,2 тыс. заявлений подано работодателями за наемных работников;
- 1 млн 492,8 тыс. заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера).
Выплата назначена 2 млн 384,3 тыс. человек. Денежные средства перечислены 2 млн 380,2 тыс. казахстанцев.
Как сообщалось ранее, в связи с продлением карантина на территории Казахстана на 2 недели, получателям единовременной выплаты из ГФСС дополнительно производится доплата в размере 0,5 МЗП – 21 250 тенге.
Казахстанцам, получившим единовременную выплату из ГФСС в июле 2020 года, доплата в связи с продлением карантина назначается автоматически. Подавать заявки повторно не надо.
Гражданам, впервые подавшим заявление на назначение единовременной выплаты после продления карантина, выплата назначается в размере 1,5 МЗП или 63 750 тенге (42 500 + 21 250 тенге).
Прием заявлений будет продолжаться до 1 сентября 2020 года.
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