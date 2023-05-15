Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Более 2,1 тыс. заявок от молодежи поступило в Аграрную кредитную корпорацию

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
15 Мая 2023, 10:54
Более 2,1 тыс. заявок от молодежи поступило в Аграрную кредитную корпорацию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 12 мая 2023 года, в АО «Аграрная кредитная корпорация» от казахстанцев поступило более 2,1 тыс. заявок на получение льготных микрокредитов под 2,5% годовых, предоставляемых молодежи для реализации предпринимательских инициатив. Всего в течение 2023 года планируется выдать 5 796 микрокредитов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Размер микрокредита может составлять до 5 млн тенге, а максимальный срок участия – от 5 лет (на любые цели), до 7 лет (для проектов в сфере животноводства). Номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5 % годовых.

Наибольшее количество заявок на получение микрокредитов поступило в Жамбылской (380), Туркестанской (203), Кызылординской (159), Абайской (125) и Жетысуской (121) областях.

Решением конкурсных комиссий уже одобрено 447 проектов. Среди одобренных проектов преобладает сферы животноводства, предоставление услуг, торговли, растениеводства и легкой промышленности.

Напомним, микрокредиты выдаются для открытия или расширения своего дела молодым людям в возрасте от 21 года до 35 лет, при условии наличия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя со сроком не более 5 лет. При этом возраст участников учитывается на момент обращения с заявкой в АО «Аграрная кредитная корпорация».

Для получателей микрокредитов предоставляется льготный период по погашению основного долга и вознаграждения, который составляет не более одной трети продолжительности срока микрокредита.

Обязательным условием является наличие залогового обеспечения. В качестве него принимается движимое (специализированная техника) и недвижимое имущество. При отсутствии залогового обеспечения возможно привлечение залогодателя (родителей, родственников и т.д.).

Для подачи заявки необходимо сдать пакет документов в филиал АО «Аграрная кредитная корпорация».

Необходимый перечень документов:

документ, удостоверяющий личность;

бизнес-план по проекту;

справка из обслуживающего банка о наличии счета;

справка о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной из финансовых организаций (при наличии кредитов);

документ, подтверждающий заработную плату и (или) иные доходы участника/претендента (выписка из накопительного пенсионного фонда) при наличии;

отчет об оценке имущества, предоставляемого в качестве залогового обеспечения;

документы по залогодателю и залоговому обеспечению.

Микрокредиты выдаются на любые цели за исключением:

- приобретения, строительства или ремонта жилой недвижимости (в том числе временных/постоянных жилищ для животноводов), приобретения земельных участков (с любым целевым назначением);

- приобретения ценных бумаг (портфельные инвестиции);

- производства или приобретения оружия (в том числе составные для производства оружия), наркосодержащих веществ или другого имущества, изъятого из гражданского оборота;

- организации и (или) развития игорного бизнеса;

- деятельности, связанной с террористической и любой иной деятельностью, запрещенной законодательством Республики Казахстан;

- выпуска подакцизных товаров/продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и производство вина из винограда собственного производства, а также приобретение табачной и/или алкогольной продукции;

- погашения кредиторской задолженности;

- личных потребительских целей, не связанных с ведением бизнеса.

Микрокредиты выдаются на основании решения специальной комиссии, на заседаниях которой претенденты презентуют свои бизнес-проекты.

Таким образом, решение о предоставлении микрокредита принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности проекта, который должен быть актуальным, аргументированным, экономически обоснованным, общественно значимым, жизнеспособным, с четким планом действий.

Заявки на получение микрокредитов принимаются во всех 17 областях и городах республиканского значения Астана, Алматы, Шымкент.

Адреса филиалов АО «Аграрная кредитная корпорация» указаны на сайте agrocredit.kz.


Минтруда РК   Экономика   Молодежь  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Какое место занял Казахстан в медальном зачете на чемпионате мира по боксу
Какое место занял Казахстан в медальном зачете на чемпионате мира по боксу
Как проходило голосование в Турции
Как проходило голосование в Турции
Учителя временно отстранили от работы после жалобы школьницы в Алматы
Учителя временно отстранили от работы после жалобы школьницы в Алматы
Часть облицовки обрушилась в одном из ЖК Алматы из-за ветра
Часть облицовки обрушилась в одном из ЖК Алматы из-за ветра
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 регионах Казахстана
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 регионах Казахстана
Казахстанские боксеры записали ответ на поздравление Президента РК
Казахстанские боксеры записали ответ на поздравление Президента РК
Как исход выборов в Турции может повлиять на Казахстан – мнение политолога
Как исход выборов в Турции может повлиять на Казахстан – мнение политолога
Опухоль головного мозга удалили врачи жителю Семея
Опухоль головного мозга удалили врачи жителю Семея
Касым-Жомарт Токаев оценил выступление казахстанских боксеров на чемпионате мира
Касым-Жомарт Токаев оценил выступление казахстанских боксеров на чемпионате мира