Более 2,1 млрд тенге бюджетных средств помог сэкономить Общественный совет Антикора в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Общественный совет Агентства РК по противодействию коррупции помог сэкономить более 2,1 млрд тенге бюджетных средств. Об этом сообщил член Общественного совета Агентства Дидар Смагулов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нередки случаи, когда чиновники пытались осуществить закупки по завышенным ценам.

Если в целом Антикоррупционной службе удалось сэкономить более 29 млрд тенге в 2022 году по госзакупкам, то среди них более 2,1 млрд тенге были выявлены совместно с нашими усилиями. В отношении различных руководителей составлено 517 протоколов о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 122 млн тенге, которые были добровольно выплачены в бюджет. По нашим обращениям в течение 2022 года возбуждено 42 уголовных дела, большинство из которых коррупционного характера. В рамках этих дел и других обращений в бюджет было возвращено более 250 миллионов тенге, выплаченных незаконно», – сказал Д. Смагулов.

Спикер рассказал об одном проекте, который входит в число наиболее резонансных. В реализацию инициатив Президента РК по повышению вовлеченности общества в противодействие коррупции Общественным советом, совместно с Агентством, запущен проект по мониторингу качества строительства дорог – республиканская акция «Әділдікті талап ет!». Только за 2022 год были совершены рейды по 271 объекту с привлечением Агентства, а также неправительственных организаций. По результатам рейдов 84 отрезка дорог были переделаны поставщиками без дополнительного выделения бюджетных средств. Также, по результатам рейдов было возбуждено три уголовных дела, 12 представителей ответственных органов были приговорены к административным штрафам.

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