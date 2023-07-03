Более 196 тысяч иностранных авто легализовали в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане поставили на учет свыше 12 тысяч автомобилей-конструкторов. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинофрм».

«МВД во взаимодействии с другими госорганами с 23 января проводилась легализация иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года. С 1 июля прием заявок на легализацию остановлен. За этот период легализовано более 196 тысяч автомобилей. Также поставлено на казахстанский учет свыше 12 тысяч автомобилей-конструкторов, легализация которых начата с 22 мая», - сказала Шугыла Турлыбек.

Представитель МВД добавила, что всем гражданам, подавшим заявки до 1 июля, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока, при условии соответствия автомобилей предъявляемым требованиям к легализации.

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