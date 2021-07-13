Более 195 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С января по июнь 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 154,4 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 41,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По состоянию на 1 июля 2021 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 526 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 171 тыс. человек.

В июне 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 25,6 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 6,9 млрд тенге.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

На 1 июля 2021 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 48 701 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 40 225 тенге.