Более 195 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца
По состоянию на 1 июля 2021 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 526 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 171 тыс. человек.
В июне 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 25,6 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 6,9 млрд тенге.
Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.
Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.
На 1 июля 2021 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 48 701 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 40 225 тенге.