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    11:45, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Более 195 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С января по июнь 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 154,4 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 41,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    По состоянию на 1 июля 2021 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 526 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 171 тыс. человек.

    В июне 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 25,6 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 6,9 млрд тенге.

    Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

    Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

    На 1 июля 2021 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 48 701 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 40 225 тенге.


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